Gülşehir Kaymakamı Kavanoz görevine başladı

Eskişehir 'in Beylikova ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Kavanoz, Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulundaki stajının ardından İngiltere 'de dil eğitimi aldı.

2017 yılı temmuz ayında Ordu Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Kavanoz, staj sürecinden sonra sırasıyla Ankara 'nın Beypazarı ilçesi ve Manisa 'nın Demirci ilçelerinde Kaymakam refikliği stajını tamamladı.

Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde doğan Kavanoz, Şinik İlkokulu ve Akçaabat Anadolu Lisesi 'nde öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen "105. Dönem Kaymakamlık Kursu"nu bitiren ve geçen hafta kura usulü ile Gülşehir Kaymakamlığına atanan Ahmet Kavanoz, görevine başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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