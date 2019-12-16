Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı - Son Dakika

Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı

7 saat önce

Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, görevli ekiplerin ilçedeki kahvehanelere yönelik yürüttüğü sigara denetimine katıldı.

Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı, System.String[]

Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, görevli ekiplerin ilçedeki kahvehanelere yönelik yürüttüğü sigara denetimine katıldı.

Gülşehir Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından düzenli olarak sürdürülen denetime katılarak, kahvehaneleri gezen Kavanoz, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek, sigarayla mücadele konusunda bilgi verdi.


Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kavanoz, "Amacımız, gelecek nesiller başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı tütün ürünlerinin zararlarına karşı uyarmak ve tedbirlerimizi bu kapsamda sürdürmektir. İşletmesinde sigara içilmesine müsaade etmeyen iş yeri sahiplerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.


Kavanoz'a denetimlerde, Gülşehir TSM Başhekim Vekili Dr. Büşra Türktüzün, ilgili daire müdürleri ve denetim ekibi de eşlik etti.

Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polisin kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı
Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:45 Kılıçdaroğlu kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu -3 - Son Dakika
21:44 İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Son Dakika
21:44 Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
21:42 Emine Erdoğan: "Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz" - Son Dakika
21:40 Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:50:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]