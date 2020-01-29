Gülşehir Ülkü Ocakları'ndan "Askerimiz Üşümesin Kampanyası" - Son Dakika
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Gülşehir Ülkü Ocakları'ndan "Askerimiz Üşümesin Kampanyası"

6 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı öncülüğünde başlatılan "Askerimiz Üşümesin Kampanyası" kapsamında kadınların ördüğü atkı, bere ve çoraplar Şırnak Çakırsöğüt'teki askeri birliğe gönderildi.

Gülşehir Ülkü Ocakları'ndan

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı öncülüğünde başlatılan "Askerimiz Üşümesin Kampanyası" kapsamında kadınların ördüğü atkı, bere ve çoraplar Şırnak Çakırsöğüt'teki askeri birliğe gönderildi.

Gülşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ümit Kılıç, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, devletin askerlerin ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını, kendilerinin amacının ise manevi olarak onların yanlarında olduklarını hissettirmek olduğunu söyledi.


Kılıç, şöyle devam etti:

"Gülşehirli hanımların desteği ile başlattığımız Askerimiz Üşümesin Kampanyası çerçevesinde 10-20 tane, ne yapabilirsek göndeririz diyorduk. Ancak bu sayının 300'ü geçtiğini duyduğumda gerçekten çok duygulandım. Herkesin böyle bir organizasyona, birlikteliğe ihtiyacı olduğunu gördük ve bir kez daha gurur duyduk. Amacımız askerimizin bir eksiğini tamamlamak değil, askerimizin ihtiyaçlarını devletimiz fazlasıyla karşılıyor. Amacımız, onlara manevi olarak da yanlarında olduğumuzu göstermektir."

MHP Gülşehir Kadın Kolları Başkanı Emine Altıparmak ise, hiçbir siyasi amaç gütmeden kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanya hakkında bilgi veren Altıparmak, "Sosyal medyada kış şartlarında üşüdüğü düşünülen askerlerimize hediyeler gönderildiğini gördüm. Bizim de Gülşehirli hanımlar olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm ve atkı, bere örmeye karar verdim. 50 ip yumağı aldım ve sosyal medyada yayınladım. Çok şükür bu 50 yumak ip 100, 150, 200 derken 300 oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ürünler programa katılan kadınlar tarafından paketlenerek, Şırnak'a gönderilmek üzere kargo firmasına teslim edildi

Çakırsöğüt, Gülşehir, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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