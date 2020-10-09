Gülşehri Belediye Başkanı Ünlü, çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Gülşehri Belediye Başkanı Ünlü, çalışmalarını değerlendirdi

09.10.2020 13:21
Gülşehri Belediye Başkanı Ünlü, çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, belediye olarak, insan ve çevre odaklı hizmet üretmek ve halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, belediye olarak, insan ve çevre odaklı hizmet üretmek ve halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ünlü, AA muhabirine, Gülşehri halkına yaşanabilir bir ortam, temiz ve yeşil bir belde oluşturmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Ünlü, "Temiz bir çevre için 40 çöp konteyneri cadde ve sokaklara yerleştirildi. Yeşil bir belde için 3 bin fidan diktik. Vatandaşımızın dinlenebilmesi için Gülşehri göleti etrafına mesire alanı yaptık. Çocuklarımızın vakit geçirip eğlenebilmeleri için 5 mahallemize park yaptık. Cenaze ve taziyeler için sosyal hizmet konteyneri aldık." dedi.

Altyapı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini aktaran Ünlü, "Yaklaşık 20 bin metrekare kilit parke yol, meralara 13 çeşme yapıldı. Tarıma ve hayvancılığa dayalı ekonomik kalkınmamız için kurumumuz öncülüğünde kurslar açıldı. Camiler, mesire ve park alanlarına 30 kamelya ve kendi ürettiğimiz 100 piknik masası yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Gülşehri, Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülşehri Belediye Başkanı Ünlü, çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

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