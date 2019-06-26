Son Dakika Haberleri: Gülşehri Belediyesi çocukları sevindirdi
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Gülşehri Belediyesi çocukları sevindirdi

55 dakika önce

Sorgun'a bağlı Gülşehri Belediyesi, mahallelere kurduğu oyun gruplarıyla çocukları sevindirdi.

Gülşehri Belediyesi çocukları sevindirdi, System.String[]
Sorgun'a bağlı Gülşehri Belediyesi, mahallelere kurduğu oyun gruplarıyla çocukları sevindirdi.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelere kurulan oyun gruplarının yaklaşık 90 bin liraya mal olduğunu söyledi.
Ünlü, okulların tatil olduktan sonra çocukların boş vakitlerinin fazla olduğunu ifade ederek, "Beldemizdeki çocuklarımızın daha iyi vakit geçirmeleri ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla Çötelli, Hoşumlu, Faraşlı, Keser mahalleleri ile Müskenni mezrası ve Gülşehri merkez olmak çocuk oyun grupları kurduk. Çocuklarımızın burada rahat bir şekilde oyunlarını oynayacak. Bütün çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:52 Kaynak: AA
Ali Ünlü, Sorgun, Gülşehri, Güncel
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