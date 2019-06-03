Son Dakika Haberleri: Gülşehri Belediyesi'nden ücretsiz taşıma hizmeti
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Gülşehri Belediyesi'nden ücretsiz taşıma hizmeti

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşları ilçeye ücretsiz taşıyacak.

Gülşehri Belediyesi'nden ücretsiz taşıma hizmeti, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşları ilçeye ücretsiz taşıyacak.
Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir mübarek ramazan ayının daha sonuna gelindiğini, bu ayda yardımlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Ünlü, "Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlarımızın bütçelerine küçük bir katkısı olması amacıyla beldemizden Sorgun'a, ilçeden beldemize yolculuk yapacak olan hemşehrilerimizden ücret almayacağız. Bu uygulamamız Ramazan Bayramı süresince devam edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Sorgun, Ramazan Bayramı, Gülşehri, Güncel
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