Gülşen , İstanbul Ataşehir 'de 30 Nisan'daki konserinde, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış, bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: DHA

Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi - Son Dakika

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