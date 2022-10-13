Gülşen, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış, bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan Gülşen, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezinde parmak izini okutarak dördüncü imzasını verdi. Polis merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Gülşen, arabasına binerek uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi - Son Dakika