Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi - Son Dakika
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Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi

13.10.2022 12:41

Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan ünlü şarkıcı Gülşen, bugün öğle saatlerinde Levent Polis Merkezine gelerek 4. kez imza verdi.

Gülşen, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış, bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

4. KEZ İMZA VERDİ

Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan Gülşen, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezinde parmak izini okutarak dördüncü imzasını verdi. Polis merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Gülşen, arabasına binerek uzaklaştı.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
YORUMLAR (1)
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Ev hapsi kaldırılan Gülşen, karakola gelerek imza attı Ev hapsi kaldırılan Gülşen, karakola gelerek imza attı
Kaynak: DHA

Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi - Son Dakika
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