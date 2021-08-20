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Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı - Son Dakika

Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı

20.08.2021 22:26

Konserinde giydiği transparan kıyafetle uzun süre gündemde kalan Gülşen, bu kez ayna karşısında iç çamaşırsız dans etmesi ile tartışma yarattı. Ünlü ismin bu paylaşımı bazı kullanıcılardan tepki görürken, birçok kişi ise şarkıcıyı öven ifadeler kullandı.

Son zamanlarda konserlerinde giydiği sahne kıyafetleriyle tartışma yaratan Gülşen, giydiği transparan elbiseyi eleştirenlere "Daha da açığını giyeceğim" diyerek tepki vermişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla tekrar gündem oldu.

AYNA KARŞISINDA DANS ETTİ

Bu kez ayna karşısına geçerek Instagram'dan hikaye paylaşan ünlü şarkıcı, iç çamaşırsız yaptığı dansıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü şarkıcının keyifli tavırları dikkat çekerken sosyal medyada bazı kullanıcılar, her zamanki gibi Gülşen'e tepki gösterdi.

Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı

BAZI KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı Gülşen'in güzelliğine vurgu yaparken, bir kesim kullanıcı ise çeşitli sebeplerle ünlü şarkıcıyı eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı

Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı - Son Dakika Magazin


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