Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı
46 dakika önce
YEŞİLÇAM'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı.
YEŞİLÇAM'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu
oyunu Beykoz
'da kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum" dedi.
Gülşen Bubikoğlu, Beykoz Sedat Simavi
Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür" dedi. Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:28 Kaynak: DHA
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