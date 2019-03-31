Son Dakika Haberleri: Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı

Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı

46 dakika önce

YEŞİLÇAM'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı.

Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı, System.String[]
YEŞİLÇAM'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum" dedi.

Gülşen Bubikoğlu, Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür" dedi. Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Beykoz, Gülşen Bubikoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Yeşilçam'ın Efsane İsimleri Gülşen Bubikoğlu ve Fatma Girik Seçimini Yaptı Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:14:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]