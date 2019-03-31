Gülşen Bubikoğlu Oyunu Kullandı

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Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun

Yeşilçam'ın Efsane İsimleri Gülşen Bubikoğlu ve Fatma Girik Seçimini Yaptı

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