Gülşen Delen ve Eren Karaçor, sezona madalyalarla başladı - Son Dakika
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Gülşen Delen ve Eren Karaçor, sezona madalyalarla başladı

12.04.2022 16:18

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcuları Gülşen Delen ve Eren Karaçor, Mersin Erdemli'de düzenlenen sezonun ilk ateşli silah müsabakalarında önemli başarılara imza attı.

Milli Sporcu Gülşen Delen, Büyük Bayanlar 3x20 kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Eren Karaçor Genç Erkekler YAT kategorisinde Türkiye Şampiyonu, 3x20 kategorisinde de Türkiye ikincisi olarak, yeşil beyazlı camiayı gururlandırdı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin Erdemli'de gerçekleştirildi. Erdemli Atış Poligonundaki müsabakalara 18 ilden 40 kulüp ve 304 sporcu katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcuları Gülşen Delen ve Eren Karaçor başarılı atışları ile sezonun açılış müsabakalarına damga vurdular. Yeşil beyazlı takımın Milli Sporcusu Gülşen Delen, Büyük Bayanlar 3x20 kategorisinde Türkiye ikinci oldu. Genç Erkekler kategorilerinde müsabakalara katılan yeşil beyazlı sporcu Eren Karaçor da YAT kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, 3x20 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Yeşil beyazlı takımın iki sporcusunun sezonun açılışında önemli başarılar elde etmesi, camiayı oldukça mutlu etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, 304 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan Gülşen Delen ve Eren Karaçor'un kendilerini gururlandırdıklarını belirtti. Kadayıfçılar, Atıcılık takımı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Gülşen Delen ve Eren Karaçor, sezona madalyalarla başladı - Son Dakika


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