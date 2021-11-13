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Gülşen Delen, Yeniden Milli Takımda - Son Dakika

Gülşen Delen, Yeniden Milli Takımda

13.11.2021 16:35
Gülşen Delen, Yeniden Milli Takımda

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı ve aynı zamanda Milli Takım sporcumuz olan Gülşen Delen, Mersin Erdemli'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası 10 metre Büyük Bayan Tüfek atışlarında 620. 1 puan toplayarak; yeniden Milli Takımda yerini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı ve aynı zamanda Milli Takım sporcumuz olan Gülşen Delen, Mersin Erdemli'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası 10 metre Büyük Bayan Tüfek atışlarında 620. 1 puan toplayarak; yeniden Milli Takımda yerini aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2021 faaliyet takviminde yer alan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası müsabakaları Mersin Erdemli Atıcılık Poligonunda gerçekleştirildi. Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı atıcısı Gülşen Delen, 6 serilik atışlar sonucunda 620. 1 puan topladı. Final müsabakasında madalya kazanamayan Delen, Türk Milli Takımına seçilme hakkını elde etti.

Kadayıfçılar, Delen'i Tebrik Etti

Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar 10 metre atışları sonucunda Gülşen Delen'in Milli Takıma seçilmesinin kendilerini gururlandığını belirtti. Kadayıfçılar, "Sporcumuzun milli forma altında mücadele edecek olması bizleri oldukça mutlu etti. Bunun yanı sıra Gülşen Delen'in Mayıs ayında 626. 6 puanla kırdığı Türkiye Rekorunun belgeleri de elimize ulaştı. Gülşen'in başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Gülşen Delen, Yeniden Milli Takımda
Gülşen Delen, Yeniden Milli Takımda

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gülşen Delen, Yeniden Milli Takımda - Son Dakika


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