Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu

Türk popun kraliçesi Gülşen, 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girmişti. Eşiyle birlikte müzik piyasasında başarılı işlere imza atan Gülşen, 2017'de ilk çocukları Azur Benan'ı kucaklarına aldı. 45 yaşına giren başarılı şarkıcı, doğum gününde sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI KAHKAHAYA BOĞDU

45. yaşını kutlayan Gülşen, afili sözler yerine komik bir paylaşım yapmayı tercih etti. Kendisini Mesih ilan ettiği için sosyal medyada çok konuşulan Hamza Mezarcı'nın ikizler burcu hakkındaki sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerini kahkahaya boğdu. Paylaşımında "İkizler burcu cennete gidemez" sözüne dikkat çeken Gülşen, "O zaman happy birthday to me" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

HADİSE'NİN YERİNE GÜLŞEN GELECEK

Son yıllarda ailesiyle beraber yurt dışında yaşayan ve müzik çalışmaları için İstanbul'a geri döneceklerini dillendiren Gülşen, iddiaya göre gelecek sezon "O Ses Türkiye" jürisinde Hadise'nin yerine gelecek.