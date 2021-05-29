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Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu - Son Dakika

Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu

29.05.2021 15:08

Ünlü şarkıcı Gülşen, 45'inci doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Hasan Mezarcı'nın, "İkizler burcu cennete giremez" ifadelerini paylaşan başarılı şarkıcı, "O zaman doğum günüm kutlu olsun" notunu düştü. Gülşen bu paylaşımıyla takipçilerini kahkahaya boğdu.

Türk popun kraliçesi Gülşen, 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girmişti. Eşiyle birlikte müzik piyasasında başarılı işlere imza atan Gülşen, 2017'de ilk çocukları Azur Benan'ı kucaklarına aldı. 45 yaşına giren başarılı şarkıcı, doğum gününde sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI KAHKAHAYA BOĞDU

45. yaşını kutlayan Gülşen, afili sözler yerine komik bir paylaşım yapmayı tercih etti. Kendisini Mesih ilan ettiği için sosyal medyada çok konuşulan Hamza Mezarcı'nın ikizler burcu hakkındaki sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerini kahkahaya boğdu. Paylaşımında "İkizler burcu cennete gidemez" sözüne dikkat çeken Gülşen, "O zaman happy birthday to me" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

Doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye alan Gülşen takipçilerini güldürdü

HADİSE'NİN YERİNE GÜLŞEN GELECEK

Son yıllarda ailesiyle beraber yurt dışında yaşayan ve müzik çalışmaları için İstanbul'a geri döneceklerini dillendiren Gülşen, iddiaya göre gelecek sezon "O Ses Türkiye" jürisinde Hadise'nin yerine gelecek.

Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu

Azur Benan, Gülşen, Müzik, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu - Son Dakika Magazin


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