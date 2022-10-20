ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ

20.10.2022 13:55

ADLİ kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, yarınki duruşma öncesi Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

ADLİ kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, yarınki duruşma öncesi Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine 4 gün sonra konutu terk etmeme adli kontrol kararıyla cezaevinden çıkmıştı. Avukatının itirazı üzerine, konutu terk etmeme adli kontrol kararı, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartına çevrilmişti. Gülşen yargılandığı davanın yarın yapılacak duruşması öncesi bugün saat 13.00 sıralarında, Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı. Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra, polis merkezine girdi. Bir süre sonra polis merkezinden ayrılan Gülşen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ Gülşen yarın hakim karşısına çıkacak Gülşen yarın hakim karşısına çıkacak

Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement