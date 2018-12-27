Son Dakika Haberleri: Gülşen, Gmis Genel Mali Sekreterlik Görevine Başladı

Gülşen, Gmis Genel Mali Sekreterlik Görevine Başladı

2 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska'nın görevden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2015 yılında yapılan Genel Kurul'da en yüksek oyu alan ikinci sıra yedek yönetim kurulu üyesi Hikmet Gülşen çağırıldı.

Gülşen, Gmis Genel Mali Sekreterlik Görevine Başladı, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska'nın görevden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2015 yılında yapılan Genel Kurul'da en yüksek oyu alan ikinci sıra yedek yönetim kurulu üyesi Hikmet Gülşen çağırıldı. İlgili yasa ve tüzük gereğince yapılan atamayla GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun üye sayısı tamamlandı.

Hikmet Gülşen, GMİS Genel Mali Sekreteri olarak görev yapacak. GMİS Genel Mali Sekreteri iken görevden ayrılan Adnan Tıska, görevi 27 Aralık 2018 tarihinde Hikmet Gülşen'e törenle devretti. Tıska, Gülşen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bu görev devir-teslimiyle GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu şöyle oluştu;

Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:07 Kaynak: İHA

Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali Muhabiri Kahkahaya Boğdu

İlahiyatçı Mehmet Emin Koç: Fenerbahçe Stadına Mescit Açan Ali Koç'tan Allah Razı Olsun Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:26:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşen, Gmis Genel Mali Sekreterlik Görevine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]