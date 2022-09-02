Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

02.09.2022 20:07
Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi 48 sayfalık iddianamede 702 müştekiye yer verildi Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

48 sayfalık iddianamede 702 müştekiye yer verildi

İSTANBUL - Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazırlandı. Savcılık tarafından hazırlanan 48 sayfalık iddianamede 702 müştekiye yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülşen hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

YORUMLAR
500
Gülşen Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi Gülşen Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, Gülşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:11:19. #1.11#
SON DAKİKA: Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement