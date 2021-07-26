Ünlü şarkıcı Gülşen'in Alaçatı'daki bir mekanda sahnede giydiği transparan kıyafet günlerce konuşulmuştu. Hayranlarından bir çoğu kıyafeti eleştirirken bir kısmı da beğendiğini ifade etmişti.
Gülşen'in sahnede giydiği kıyafet ile Duygu Özaslan da gündeme geldi. Özaslan, iç çamaşırı üzerine giydiği transparan kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.
Özaslan, "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" diye yazdı. Özaslan evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatiline devam ediyor.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetin aynısını fenomen Duygu Özaslan da giydi - Son Dakika Magazin