Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetin aynısını fenomen Duygu Özaslan da giydi

Ünlü şarkıcı Gülşen'in Alaçatı'daki bir mekanda sahnede giydiği transparan kıyafet günlerce konuşulmuştu. Hayranlarından bir çoğu kıyafeti eleştirirken bir kısmı da beğendiğini ifade etmişti.

DUYGU ÖZASLAN DA AYNI KIYAFETİ GİYDİ

Gülşen'in sahnede giydiği kıyafet ile Duygu Özaslan da gündeme geldi. Özaslan, iç çamaşırı üzerine giydiği transparan kıyafetle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

"GÜLŞEN'E AŞIRI YAKIŞAN PANTOLONDAN ALDIM"

Özaslan, "Gülşen'e aşırı yakışan pantolondan almışımdır" diye yazdı. Özaslan evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatiline devam ediyor.