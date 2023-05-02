Şarkıcı Gülşen için yarın karar verilecek! İmam Hatiplilere söylediği sözler yüzünden mahkemelik olan Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İmamoğlu, Demirtaş fotoğrafı taşıyan gence sitem etti: Bu bana hakaret

Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, 3 Mayıs Çarşamba günü karar açıklanması bekleniyor.

İMAM HATİPLİLERE YÖNELİK İTHAMLARDA BULUNMUŞTU

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İDDİANAMADEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' ile haftada 1 gün 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Daha sonra ilk celsede Gülşen'in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022'de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.