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Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

31.10.2021 17:50

Adana'da ünlü şarkıcı Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Akif Ozan Özdoğan'ı bıçaklayarak öldüren ve yanındaki 3 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki M.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'da Akif Ozan Özdoğan (15) ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Gülşen'in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.'yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Akif Ozan Özdoğan

BIÇAKLANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.C.'yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yakaladı.

Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Oruç Özdoğan

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Özdoğan'ın annesi Emel Özdoğan (36), yaşananlara inanamadığını belirterek, "Onlar gittikten sonra aradım. 'Oğlum ben de geleceğim' dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum" dedi.

Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Görgü tanığı Emircan Karaş ise, "Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Akif Ozan'ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Akif Ozan'ın bana 'bıçaklandım' diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet, Gülşen, Konser, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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