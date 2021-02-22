Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti 'T' plaka ile vergide indirimi kaptı!
22.02.2021 14:11
Şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur ile Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı görüntülendi. Ünlü çiftin T plakalı Mercedes marka cipi dikkat çekti. Snob Magazin'in özel haberine göre; Araca geçici 'T' plaka taktıran Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun, bu sayede vergide büyük bir indirimi kaptığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in özel haberine göre;& ;Albüm çalışmaları nedeniyle Londra- İstanbul arası mekik dokuyan& ;Gülşen- Ozan Çolakoğlu çifti, önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülenmişlerdi.
Rutin kontrole geldiklerini söyleyen çiftin, kullandıkları cip ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.
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