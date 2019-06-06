Son Dakika Haberleri: Gülşen: Sahnede en çok ben kazanıyorum
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Gülşen: Sahnede en çok ben kazanıyorum

1 saat önce

ANTALYA'da konser veren şarkıcı Gülşen, basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, "En çok ben alıyorum.

Gülşen: Sahnede en çok ben kazanıyorum, System.String[]
ANTALYA'da konser veren şarkıcı Gülşen, basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, "En çok ben alıyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir eğlence merkezinde konser veren Gülşen, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Gülşen'e yerli tatilciler kadar yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Gülşen 10. Yıl Marşı'nı da söyledi.
Şarkı aralarında izleyenlerle konuşan Gülşen, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Neyse ben onlara 'En çok ben alıyorum' diyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.
Gülşen daha sonra orkestraya dönerek, "Biraz daha güzel çalın. Bu kadar para kazanan biriyim. Neşeli bir şeyler çalalım. Hayat bana güzel. Çalsanıza 9-8'lik. Sahnede en çok ben kazanıyorum. Ay deli olacağım. Ama böyle güzel şeyler de oluyor" diyerek espri yaptı.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Hadise, Antalya, Gülşen, Magazin
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