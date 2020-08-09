Gülşen ve Edis, nihayet 'Nirvana'ya erecekler

İki popçu, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek şarkıyı yeniden düzenledi.
İki popçu, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek şarkıyı yeniden düzenledi. Klibi yurtdışında büyük bir prodüksiyonla çekmek isteyen Gülşen ve Edis, bu plandan da vazgeçti. Çekimler yakında İstanbul'da yapılacak.
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9.08.2020 14:53:28. #1.12#
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