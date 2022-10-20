İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak

20.10.2022 09:05

İmam Hatiplilere yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen, yarın İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıkacak.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma dahilinde Gülşen önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan, Gülşen hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İmam hatipliler ilgili sözlerinden dolayı hapsi istenen Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak

İMZA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' ile her perşembe günü 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmedilmişti.

İmam hatipliler ilgili sözlerinden dolayı hapsi istenen Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına, yarın saat 09.00'da İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İmam hatipliler ilgili sözlerinden dolayı hapsi istenen Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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