Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı - Son Dakika

Gülseren Hemşire cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı

AMASYA - Amasya'da hemşire Gülseren Yapal, bir köyde cami hoparlöründen aşı anonsu yaptığı anları anlattı.

Merkeze bağlı Ortaköy'de anonsu duyan köy sakinlerinin aşı yaptırmak için sıraya girdi. Aşı olması gereken herkesin aşılandığını anlatan evli ve 3 çocuk annesi Yapal, "Gitmeden önce köy muhtarı anons yapmıştı. Aşı çağrısını kendimiz yapsak daha ikna edici olur muyuz diye düşündük. Çok etkili oldu" dedi.

Nüfusa göre en yüksek korona virüs (Covid-19) aşılama oranına sahip iller arasında yer alan kentte Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin var güçle aşılamayı sürdürdüğüne değinen Yapal, "18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz" diye konuştu.