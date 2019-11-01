Gülseren'i markette 39 bıçak darbesiyle öldüren eski sevgiliye müebbet

ANKARA'da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci'yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit'in, Kartalci'yi markette bıçaklama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden alınan fotoğraflar dosyada yer aldı.

Olay, geçen yıl 13 Ekim'de Çankaya ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Markette şarküteri bölümünde çalışan Gülseren Kartalci, erkek arkadaşı Canoğul Yiğit'ten ayrılmak istedi. Buna karşı çıkan Canoğul Yiğit, markette kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci'ye saldırdı. Yiğit, Kartalci'yi, market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

MÜEBBET HAPİS

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Canoğul Yiğit hakkında, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Geçen 24 Ekim'de görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Kartalci'ye, müebbet hapis cezası verildi.

CİNAYET ANINA İLİŞKİN LAR

Cinayet anına ilişkin marketin güvenlik kamerası görüntülerinden alınarak dava dosyasına delil olarak giren fotoğraflar ortaya çıktı. ?Polis tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen görüntü izleme tutanağında yer alan fotoğraflar, olayın dehşetini de gözler önüne serdi. Fotoğraflarda Canoğul Yiğit'in, markete girip, kasap reyonundan aldığı bıçakla şarküteri reyonunda çalışan Gülseren Kartalci'ye saldırdığı, saçlarından tutup bıçaklamaya başladığı görüldü. Yiğit'in, elinden kurtulmaya çalışan kadını defalarca bıçaklaması ve bu sırada markette bulunan müşterilerin sağa sola kaçmaları da fotoğraflara yansıdı.