Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü - Son Dakika

Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

22.10.2020 11:16
Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde şiddetli fırtınada devrilip Gülseren Çiçek'in (28) ölümüne neden olan otobüs durağının ayaklarına beton döküldü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde şiddetli fırtınada devrilip Gülseren Çiçek'in (28) ölümüne neden olan otobüs durağının ayaklarına beton döküldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle felaket yaşayan Kumluca ilçesinde incelemede bulundu.

Hacıarifoğlu ilk olarak Kumluca Belediyesi'ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra beraberinde Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık ve meclis üyeleriyle birlikte fırtınadan zarar gören cam ve naylon seraları, portakal bahçelerini inceledi. Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Kumlucalıların yanında olduklarını belirterek, yaraların sarılması için gerekenin yapılacağını söyledi.AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİBaşkanvekili Hacıarifoğlu, daha sonra Kumluca- Finike yolu üzerinde fırtınadan devrilen ve Gülseren Çiçek'in ölümüne neden olan otobüs durağının olduğu alanda inceleme yaptı. Belediye ekipleri, parkeye tutturulan otobüs durağının ayaklarına beton döktü. Çalışmaları denetleyen Başkanvekili Hacıarifoğlu, fırtınada otobüs durağının üzerine devrilmesi sonucu vefat eden Çiçek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Hortum nedeniyle yaralanan 5 vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kumluca Belediyesi'nin kurduğu Afet Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Mehmet Hacıarifoğlu, başvuruda bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.'BEN ÖLÜYORUM, GEL BENİ KURTAR' DEMİŞKumluca ilçesinde 19 Ekim'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına, seralarda büyük hasara, iki caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi otobüs durağında beklerken fırtınaya yakalanan Gülseren Çiçek, ayakları parkelere tutturulan durağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Eşini kaybeden Mehmet Çiçek, tüp bebek tedavisi gördükleri için eşinin doktor randevusu olduğunu belirterek, "Yanıma gelecekti. Beni aradı. 'Geleyim mi?' dedi. Ben de 'gelemiyorsan, ben seni alayım' dedim. Otobüs durağında beklediğini, kendisinin geleceğini söyledi. Telefonu kapattım. Bir iki dakika sonra tekrar aradı. Havanın bozduğunu ve karardığını söyledi. Eve gitmesini söyledim. 'Rüzgar beni sürüklüyor, gidemem' dedi. Ondan sonra 'Taşlara tutun, ben seni almaya geleceğim veya birini göndereceğim' dedim. Evi aradım telefonu açan yok. Bir yere saklandığını ve beni beklediğini söyledi. Ondan sonra 'Ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi ve sesi kesildi. Gittim, durağın altında kalmıştı. 1 tonluk durağı 2 parke taşına bağladıkları için, ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Elimden geleni yapacağım" demişti.


Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü
Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü
Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü
Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Kumluca, Otobüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı Yüz yüze eğitim, çocuklarda vaka sayısını artırdı mı? Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan yanıt geldi Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Aliyev, Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi         
11:06
Ünlü oyuncu Natalie Portman, arkadaşlarıyla birlikte kadın futbol takımı kuruyor Ünlü oyuncu Natalie Portman, arkadaşlarıyla birlikte kadın futbol takımı kuruyor         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi         
10:37
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Müzik duyunca oynamadan duramıyor, trafik cezası kesilirken bile göbek atıyor Müzik duyunca oynamadan duramıyor, trafik cezası kesilirken bile göbek atıyor         
09:29
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor         
08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 11:26:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei