Gülseven'in adını yaşatacak parkın açılışı yapıldı - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri ve Derince Çınarlı Cem Evi Başkanı merhum Hüseyin Gülseven'in adının verildiği parkın açılış töreni gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında 2020 yılında vefat eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri ve Derince Çınarlı Cem Evi Başkanı Hüseyin Gülseven'in adının verildiği parkın açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti. Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde yer alan parkın açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün,STK temsilcileri, Cemevi başkanları ve bölge halkı katıldı.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Hüseyin Gülseven'in adının yaşatılmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Sevinçle hüznün bir araya geldiği böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan Hüseyin Gülseven'in adını buraya vererek yaşatmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Böyle bir teklifle gelindiğinde bize düşen dostluğun gereğini yapmaktı biz de öyle yaptık. Hüseyin Abi ile on yılı aşkın bir süredir tanışıyoruz. Birçok çalışmayı birlikte yaptık. Burada güzel bir park alanı oluşturuldu. Daha güzelini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Hayırlı, uğurlu olsun"

Hüseyin Gülseven'in adının verildiği parkın bölge halkına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Aygün, "2020 yılında vefat eden Hüseyin Gülseven uzun yıllar Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreterliği ve Derince Cem Evi başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşları arasında önemli bir yere sahip olan Başkan Gülseven, yaptığı çalışmalarla ilçemize en güzel şekilde hizmet etti. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayında Hüseyin Gülseven'in adını verdiğimiz bu parkın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmek istedik. Bölge halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - KOCAELİ