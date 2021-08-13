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Gülseven'in ismi Derince'deki parka verildi - Son Dakika

Gülseven'in ismi Derince'deki parka verildi

13.08.2021 15:12
Gülseven'in ismi Derince'deki parka verildi, System.String[]

Başkan Büyükakın, 2020 yılında vefat eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri ve Derince Cem Evi Başkanı Hüseyin Gülseven'in isminin verildiği parkın açılışını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, 2020 yılında vefat eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri ve Derince Cem Evi Başkanı Hüseyin Gülseven'in isminin verildiği parkın açılışını yaptı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Hüseyin ağabeyimizin adını yaptığımız bu parka vererek onu ismini yaşatmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.

"BİRÇOK ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRDİK"

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Cemevleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu, Çınarlı Cem Evi Başkanı İrfan Yoloğlu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve çok sayıda Derincelilerin katıldığı açılışta Başkan Büyükakın Gülseven ile birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini vurguladı.

"ÖLÜM BÜTÜN HIRSLARIMIZI YERLE BİR EDER"

"En güzel nasihat Mevlana'nın diliyle ölümdür" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Ölüm bizi birbirimizden ayırır. Bütün hırslarımızı yerle bir eder. O zaman anlarız ki Hiç birinin kıymeti yok. Sonunda her birimiz toprak olacağız. Geriye sadece hayırlı işler ve hayırlı işlerle ilgili anılar kalacak. Biz bugün Hüseyin ağabeyimizin adını burada yaşatıyoruz. O bu dünyada yaptığı hayırlı işler için ismi buraya verilerek anılıyor" diye konuştu.

"HZ. HÜSEYİN'İN ADINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Muharrem ayının içindeyiz ve bu ay hüzünle yad ettiğimiz Kerbela Vakası'nın yaşandığı talihsiz bir aydır" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, "insanlığın başladığı tarihten bugüne kadar değişmeyen iki tane ana çizgi var. Çizginin bir tanesi aşk membaından beslenen iyilik, diğeri de kötülüktür. Biz iyiliği temsil eden Hz. Hüseyin'in adını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"HÜSEYİN GÜLSEVEN AĞABEYİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

Derince Hüseyin Gülseven Parkı'nın güzel bir park olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Bu park, buradaki çocuklarımıza, insanlarımıza hizmet etmek için emrinizdedir.Hüseyin Gülseven ağabeyimizi rahmetle anıyorum. Adının burada yaşaması için Meclis kararı alan meclis üyelerimizi ve Derince Belediyesi'nin de girişimlerini takdirle ve tebrikle karşılıyorum. İnşallah o ve onun gibi güzel insanların ismi her daim yaşasın" şeklinde konuştu.

AYGÜN: "BÖLGE HALKIMIZA HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Hüseyin Gülseven'in adının verildiği parkın bölge halkına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "Sivil toplum kuruluşları arasında önemli bir yere sahip olan Hüseyin Gülseven, yaptığı çalışmalarla ilçemize en güzel şekilde hizmet etti. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayında Hüseyin Gülseven'in adını verdiğimiz bu parkın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmek istedik. Bölge halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"GENÇLER İÇİN SPOR SAHASI YAPILACAK"

Bölgedeki gençler için spor sahası yapılacağının müjdesini veren Başkan Aygün, "Ayrıca gençlerimizin talebi doğrultusunda buraya bir spor sahası yapacağımızın müjdesini de sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bunun yanında park alanında aydınlatmaların iyileştirmesini de gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARA HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Programda konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, "Başkanımız Hüseyin Gülseven'in adını yaşatmak adına teklifimizi kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu da yaptığı konuşmalarda Başkan Aygün ve Büyükakın'a böyle anlamlı bir hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti.

Hacı Bektaş Veli, Derince, Kocaeli, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gülseven'in ismi Derince'deki parka verildi - Son Dakika


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