Gülsim Ali İlhan'a sette doğum günü sürprizi

Yapımcı Ferhat Eşsiz, yönetmen Yahya Samancı, dizideki partneri Berk Atan ve diğer oyuncu arkadaşlarıyla tüm çekim ekibinin katıldığı kutlamada, çok şaşıran ve mutlu olan Gülsim Ali İlhan, "Tüm Gönül Dağı ekibine çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Gönül Dağı ailesine mensup olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Bozkırda bir Anadolu masalını anlatan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.









