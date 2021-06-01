Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Konu hakkında açıklama yapmayan ikili, tatillerden yakalandı.

İLİŞKİLERİNİ GİZLİ YAŞIYORLAR

TV100, İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan'ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş karelerine ulaşıldı.

Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitmişti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle beslemişti. İkilinin bu görüntülerin ardından haklarında aşk iddiası ortaya atılmıştı.