Son Dakika Haberleri: Gülsin Onay'dan Köln'de Klasik Müzik Konseri

Gülsin Onay'dan Köln'de Klasik Müzik Konseri

2 saat önce

KÖLN'deki İtalyan Kültür Enstitüsü'ndeki piyano konseri, Yunus Emre Enstitüsü ve Polonya Kültür Enstitüsü iş birliğiyle ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleşti.

Gülsin Onay'dan Köln'de Klasik Müzik Konseri, System.String[]
KÖLN'deki İtalyan Kültür Enstitüsü'ndeki piyano konseri, Yunus Emre Enstitüsü ve Polonya Kültür Enstitüsü iş birliğiyle ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleşti. Gülsin Onay'ın repertuvarında Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin, Guiseppe Donnizetti gibi klasik Batı'lı bestekarların yanı sıra Türk bestekar Ahmet Adnan Saygun'un eserleri de yer aldı.

Çok sayıda uluslararası ödül sahibi olan Onay, konseriyle Türk, Alman, İtalyan ve Polonyalı müzikseverleri bir araya getirdi. Onay, konser sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:07 

Gülsin Onay, Köln, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:30:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülsin Onay'dan Köln'de Klasik Müzik Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]