Gülsin Onay'dan Köln'de Klasik Müzik Konseri

KÖLN'deki İtalyan Kültür Enstitüsü'ndeki piyano konseri, Yunus Emre Enstitüsü ve Polonya Kültür Enstitüsü iş birliğiyle ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleşti.

KÖLN'deki İtalyan Kültür Enstitüsü'ndeki piyano konseri, Yunus Emre Enstitüsü ve Polonya Kültür Enstitüsü iş birliğiyle ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleşti. Gülsin Onay'ın repertuvarında Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin, Guiseppe Donnizetti gibi klasik Batı'lı bestekarların yanı sıra Türk bestekar Ahmet Adnan Saygun'un eserleri de yer aldı.



Çok sayıda uluslararası ödül sahibi olan Onay, konseriyle Türk, Alman, İtalyan ve Polonyalı müzikseverleri bir araya getirdi. Onay, konser sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

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