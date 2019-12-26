Gülsin Onay Piyano Günleri sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülsin Onay Piyano Günleri sona erdi - Son Dakika

Gülsin Onay Piyano Günleri sona erdi

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" Çağ Erçağ, Gökhan Aybulus ve Erkin Onay'dan oluşan Trio Hexis konseri ile sona erdi.

Gülsin Onay Piyano Günleri sona erdi, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" Çağ Erçağ, Gökhan Aybulus ve Erkin Onay'dan oluşan Trio Hexis konseri ile sona erdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Beethoven ve Brahms'ın eserlerini yorumlayan Trio Hexis sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Başkan Albayrak konser sonunda grup üyelerine çiçek takdim ederek kendilerine teşekkür etti.

Albayrak konser sonunda yaptığı konuşmada, Gülsin Onay Piyano Günlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sanat bir toplumun olmazsa olmaz yönlerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi olarak 22 Aralık'tan başlayarak 4 gün boyunca başta Gülsin Onay olmak üzere birbirinden kıymetli müzisyenleri siz Tekirdağlılar'la buluşturduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Gülsin Onay Piyano Günleri'ne katılan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Gülsin Onay, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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