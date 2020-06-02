Gülsoy, "4 Yeni kredi paketi ekonomide normalleşmeyi hızlandıracak" - Son Dakika

Gülsoy, "4 Yeni kredi paketi ekonomide normalleşmeyi hızlandıracak"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, hükümet öncülüğünde kamu bankalarının konut, otomobil, tüketici ve tatil için dört yeni kredi paketini hayata geçirmesinin içinde bulunduğumuz süreçte çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni normale geçiş sürecinde üretim ve...

Gülsoy,

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, hükümet öncülüğünde kamu bankalarının konut, otomobil, tüketici ve tatil için dört yeni kredi paketini hayata geçirmesinin içinde bulunduğumuz süreçte çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni normale geçiş sürecinde üretim ve istihdamı desteklemek zorundayız. İç tüketimin canlandırılması için atılan bu adım salgının etkilerinin azaltılmasında ve ekonomimizde normalleşmeyi hızlandıracaktır" dedi.


KTO Başkanı Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak 3 kamu bankasının yeni normale geçiş sürecini desteklemek amacıyla konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile uygun finansman koşulları sağlanmasını değerlendirdi. Pandemi sürecinde Nefes, Cansuyu ve İş'e devam kredileriyle işletmelere destek veren kamu bankalarının yeni normalleşme sürecinde de ekonominin canlılığa kavuşması için anlamlı bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Gülsoy, iç talebin canlandırılması ve harcamaların artırılmasına yönelik 4 koldan sağlanan düşük faizli kredi destek paketini takdirle karşılıyoruz. Kamu bankalarının başlattığı bu süreci özel bankalarımızdan da uygulayacaklarını ümit ediyoruz. " diye konuştu.


KOVİD-19 nedeniyle ekonominin lokomotifi olan inşaat, otomotiv ve turizmin yaşanan sıkıntıların sağlanan bu desteklerle yeniden canlanacağını dikkat çeken Gülsoy, şunları kaydetti:


"Düşük faizli kredi destek paketiyle bu imkanların sağlanması vatandaşların ertelediği alımlarla birlikte sektörlerimizin güçlü bir şekilde canlanmasını sağlayacaktır. Yerli üretim yapan işletmelerimizin üretimlerini artırmaları, salgın sürecinde ciddi sıkıntı yaşayan turizm sektörümüzün de toparlanmasına yönelik bu kredi paketinin fayda sağlayacağına inanıyorum. Yeni normale geçiş sürecinde Türk ekonomisinin güçlü şekilde toparlanacağına da inancımız tamdır. Yeni normal hayata uyum noktasında önlemlerimizi alarak ve daha çok çalışma ve üretme zamanıdır. " - KAYSERİ

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülsoy, '4 Yeni kredi paketi ekonomide normalleşmeyi hızlandıracak' - Son Dakika Ekonomi

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