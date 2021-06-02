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Gülsoy : "Mayıs ayında 237 milyon 868 bin Dolar ihracat yaptık" - Son Dakika

Gülsoy : "Mayıs ayında 237 milyon 868 bin Dolar ihracat yaptık"

02.06.2021 14:55
Gülsoy :

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'de Mayıs ayında gerçekleştirilen 268 milyon 868 dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 72,6 arttığını belirten Başkan Gülsoy, "Ülke genelindeki artış oranını değerlendirdiğimizde, ilimiz ilk 5 ayda yüzde 55,7'lik ihracat artış oranında olması gurur vericidir" dedi.

Başkan Gülsoy, "TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Mayıs Ayı 112 milyon 790 bin dolar iken 2021 yılı Mayıs ayında 194 milyon 749 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 72,6'dır. Kayseri Serbest Bölgemiz Mayıs Ayında 43 milyon 118 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri'nin ihracatı toplam olarak 237 milyon 868 bin dolara çıkmış ve 2021 yılı dönemi döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İngiltere ve Fas gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır." İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin belirlediği 26 sektörden 23'ünde artış gözlenirken Deri ve Deri Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullerlerinde ise kısmi azalış meydana gelmiştir. " dedi.

Başkan Gülsoy, 2021 yılındaki olumlu gidişattan memnun olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınının getirdiği olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Pandemi sonrası en iyi çıkış yapan ülkelerden biri olacağımız gözükmektedir. Bu manada 2021 yılına da daha pozitif bakıyoruz. Dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Mayıs Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 16.5 milyar dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artış sağlamıştır. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatıdır. İhracatçılarımız zaferden zafere koşmaktadır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şükürler olsun ki gerek yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme ile gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize geleceğimize dair umut ve güç vermektedir. Kayseri'de yılın ilk 5 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 55,7 oranında artmıştır. Bu oranın ülkemiz ihracatının üzerinde olması gurur vericidir. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri'de ilk 5 ayda 1 milyar 318 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Normalleşme adımlarının 1 Haziran itibariyle başlamasıyla birlikte üretim ve ihracatın daha çok ivme kazanacağını düşünüyorum. Bu yıl için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" - KAYSERİ

Gülsoy : Mayıs ayında 237 milyon 868 bin Dolar ihracat yaptık

Kayseri, İhracat, dolar, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülsoy : 'Mayıs ayında 237 milyon 868 bin Dolar ihracat yaptık' - Son Dakika Ekonomi


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