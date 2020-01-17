Gülsoy, "Merkez Bankası'nın faiz indirimi iş dünyası için yeni yılda önemli bir müjde oldu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gülsoy, 'Merkez Bankası'nın faiz indirimi iş dünyası için yeni yılda önemli bir müjde oldu' - Son Dakika Ekonomi

Gülsoy, "Merkez Bankası'nın faiz indirimi iş dünyası için yeni yılda önemli bir müjde oldu"

7 saat önce

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimini değerlendirdi.

Gülsoy,

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimini değerlendirdi.


Temmuz ayından beri yapılmaya devam eden faiz indirimlerinin tek hanelere inmesini umut ettiklerini kaydeden Başkan Gülsoy; "Geçen yılın son dört toplantısında toplam bin 200 baz puanlık indirim ile yüzde 24'ten 12'ye gerileyen faiz oranı, Merkez Bankası'nın bugün yaptığı 75 baz puanlık indirim ile 11.25'e geriledi. İş dünyasını heyecanlandıran bu indirimler, piyasalarda etkilerini göstermeye başladı. Faizler düştükçe, ülke olarak hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyoruz. Yüzde 5'lik büyüme hedefi koyduğumuz 2020 yılında daha çok üretim ve yatırıma ihtiyacımız var. Yatırımcının önündeki en büyük engel olan yüksek oranlı faizlerdeki düşüşlerin devam etmesi yatırımlara ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. 2020 yılının başlangıcında iş dünyasının önünü açacak, yatırımlar konusunda daha cesur davranmasını sağlayacak önemli destek ve teşvik haberleri aldık. İş dünyasını motive eden bu önemli adımlar, bu yılın ülkemizin yılı olacağına dair umutları artırmaktadır. Her zaman belirttiğim gibi bizler çalışmaktan vazgeçemeyeceğiz, devletin milletten, milletin de devletten aldığı güçle birbirimize daha çok güvenerek gücümüze güç katma yolunda ilerleyeceğiz. " dedi - KAYSERİ

Merkez Bankası, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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