Gülsoy ve Bağlamış'tan yeni kontrollü normalleşme denetimi - Son Dakika

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile KTB Başkanı Recep Bağlamış, kontrollü normalleşme süreci kapsamında Karpuzatan bölgesinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda valilerin yönetimi ve koordinasyonunda yapılan "Yeni kontrollü normalleşme süreci" denetimi yaptı. Pastırma ve Sucuk imalatçılarının yoğun olarak bulunduğu Karpuzatan Bölgesini ziyaret eden Başkanlar, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Esnafları hayırlı işler dileyen Gülsoy ve Bağlamış, imalathanelerde alınan önlemleri yerinde incelediler.

GÜLSOY : ÖNLEMLERE BİRLİKTE UYARAK MAVİ BÖLGEYE GEÇECEĞİZ

Başkan Ömer Gülsoy denetimlerle ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı yönelik Yeni Kontrollü Normalleşme süreci ile ilgile denetimlerimizi gerçekleştirdik. Ticaret Borsamızın Başkanı Recep Bağlamış ile birlikte Karpuzatan bölgemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek kuralları hatırlatan broşürlerimizi ve maskelerimizi dağıttık. Şehrimiz turuncu renkle yüksek risk grubunda yer alıyor. Önlemlere birlikte uyarak Turuncu bölgeden mavi bölgeye geçmenin bizim elimizde olduğumuzu esnafımıza da ilettik. Maalesef salgında yine artışlar yaşanmaya başladı. Önemli olan tedbirlere ve kurallara birlikte uyulmasıdır. Toplumsal bilincin oluşması için denetimlerimiz sürecek. Rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerekiyor. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda telkinlerde bulunduk. Toplum bilincinin oluşmasına katkı sunan ve kurallara uyan herkese teşekkür ediyoruz. " dedi.

BAĞLAMIŞ : BU İŞİN ŞAKASI YOK, TEDBİRLERE UYALIM

KTB Başkanı Recep Bağlamış'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni kontrollü normalleşme ile birlikte Karpuzatan bölgemizde saha denetimi gerçekleştirdik.

Ziyaretlerimiz kapsamında farkındalıkları arttırmak adına maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaparak broşür ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini hatırlattık. Bu dönemle birlikte kapalı olan iş yerleri açıldı ve sokak kısıtlamalarında esnemeler getirildi. Her alanda vatandaşımızın rahat ve huzuru için birçok tedbirler uygulamaya konuldu. Ancak bu tedbirlerin uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermediğimiz takdirde, şuan bulunduğumuz noktadan daha geriye doğru gidebiliriz. Bu işin şakası yok, tedbirlere ve kurallara uyalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ