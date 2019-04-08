Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda Ödül Töreni

Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda, Türk Kızılayı
'nın desteği ile başlatılan kan bağışı kampanyasında kan verenler ile resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Ortaokulun Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine, Okul Müdürü
Taner Albayrak, İlkadım
İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe
, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Törende, okulda 401 ünite kan bağışı toplandığı belirtilerek, okula kan bağışçısı getirerek 34 ünite kan bağışında bulunulmasını sağlayan Can Culuko'ya bisiklet ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe verdi.
Sekiz okuldan 41 öğrencinin katılımıyla okulda düzenlenen "Canlı Performans Resim Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Yarışma birincileri Yunus Emre Ortaokulundan Cemre Altınyay ile Ticaret ve Sanayi Ortaokulu öğrencisi Aziz Kaan
Türkyılmaz'a gram altın ve plaket verildi.