Son Dakika Haberleri: Gülsüm Tatar'a Zorlu Rakip

Gülsüm Tatar'a Zorlu Rakip

1 saat önce

Dünya Şampiyonu boksör Gülsüm Tatar, 16 Şubat'ta Belçika'da düzenlenecek olan kemer maçında, WBF Dünya Şampiyonluk kemeri sahibi Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaşacak.

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Dünya Şampiyonu boksör Gülsüm Tatar, 16 Şubat'ta Belçika'da düzenlenecek olan kemer maçında, WBF Dünya Şampiyonluk kemeri sahibi Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaşacak.

2 Dünya Kupası, 7 Avrupa 14 de Türkiye şampiyonluğu bulunan Gülsüm Tatar, Belçika'da düzenlenecek olan kemer mücadelesinde, WBF Dünya Şampiyonluk kemeri sahibi Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaşacak. Şu ana kadar çıktığı 4 maçı da nakavtla kazanan Tatar, Dünya Klasmanında 7.sırada yer alan ve profesyonel kariyerinde 10 karşılaşmanın tamamını kazanan Oshin Derieuw ile 16 Şubat'ta mücadele edecek.

"Benden tecrübeli ama güçlü değil"

Profesyonel boksta bir numarayı hedeflediğini belirten Gülsüm Tatar, "Bu maç benim için çok önemli. Rakibim hem güçlü hem de kendi evinde seyirci avantajını kullanacak. Benden daha tecrübeli ancak benden daha güçlü değil. Belçika'ya tabii ki kazanmak için gideceğim. ve Allah'ın izniyle bu maçı alıp, dünya klasmanındaki zirve mücadelemi daha bir azimle sürdüreceğim" diye konuştu.

Belçika'nın Roeselare kentinde yapılacak olan boks gecesinde farklı sıkletlerde 6 karşılaşma daha yapılacak. Bu maçlardan birinde ise 91 kilo yarı ağır sıklet EBU Avrupa Boks Federasyonu kemer maçında Yves Ngabu ile Micki Nielsen karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Spor
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