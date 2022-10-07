Gülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis istemi

ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Kuyar (33) hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. Kuyar için ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kentte 21 Şubat'ta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kuyar, okulda tartıştığı eşini 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kaçan Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Mehmet Kuyar hakkında 'eşi kasten öldürme', öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından dava açıldı.