Gültak: "27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir" - Son Dakika

Gültak: "27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir"

27.05.2021 16:08
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında 27 Mayıs darbesini gündeme getirerek, ; "27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, ülkemiz demokrasi tarihi açısından kara bir lekedir.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında 27 Mayıs darbesini gündeme getirerek, ; "27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, ülkemiz demokrasi tarihi açısından kara bir lekedir. Başbakanımız Adnan Menderes ve iki bakanının; sözde bir mahkeme kurularak, sözde bir yargı kararı verilerek idam edilmeleri asla kabul edilemez" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı ikinci birleşiminde söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonucu asılarak idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın vefatlarının 61'inci yılı nedeniyle bir konuşma yaptı. 1980 Darbesini gördüğünü, 28 Şubat'ı tüm şiddetiyle yaşadığını, e-muhtırada AK Parti il başkanı olduğunu belirterek, Mersin'de dimdik durduklarını söyledi. Gültak, "Üstüne, FETÖ'cülerin yaptığı darbe girişiminde de sabaha kadar silahıyla nöbet tutan bir kardeşiniz olarak, tüm darbecileri, vesayetçileri, cuntaları, PKK, FETÖ, Hizbullah, DEAŞ, adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerini kınıyorum. Hala bunların uzantıları son dönemde de operasyonlarına devam ediyor. Son günlerde de bazı mafya bozuntuları eliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yöneticileri yıpratılmak isteniyor. Ama o Türkiye geride kaldı. FETÖ'cülerin yapmış olduğu hain darbe girişiminde, insanlarımızın sokağa nasıl indiğini bütün dünya gördü" diye konuştu.

"27 Mayıs 1960 darbesi, demokrasimize sürülmüş kara bir lekedir"

Başbakan Menderes'in; 27 Mayıs 1960 darbesi ile sözde bir mahkeme kurularak, sözde bir yargı kararı verilerek yol arkadaşlarıyla idam edilmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Gültak, "Bunun kadar kara ve haince bir karar olamaz. Lanet olsun böyle kararlara. İşte bu yüzden tüm dünyaya bunu haykırıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti, geçmişi ile birlikte üç kıtaya hükmetmiş, adalet sağlamış, bütün din ve mezhepleri serbest bırakmış, herkese özgürlük tanımış şanlı tarihi ile buradadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, muasır medeniyetler yolunda hızla ilerliyoruz. Dolayısıyla bu kara tarihi kınıyor ve lanetliyoruz. Rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Onun gibi cumhuriyetimizin ilk gününden bugüne dek demokrasi için savaşmış, şehit olmuş tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizimle oynamayın, oynarsanız karşılığını alırsınız"

Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin karşılarında milleti bulacağını vurgulayan Gültak, "Buradan herkese sesleniyoruz; biz bayrağımız, cumhuriyetimiz, toprağımız için ölmeye hazırız. Hiç kimse ülkemizi karıştırmaya gelmesin. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında büyük bir millet vardır. Bizimle oynamayın, oynarsanız karşılığını alırsınız. Siyasi düşüncelerimiz, ideolojilerimiz, dünya görüşümüz, dilimiz, mezhebimiz farklı olabilir ama bütün bu insanların yegane kutsallarından bir tanesi de bayrağı ve cumhuriyetidir. O yüzden mesele bayrak, toprak ve cumhuriyet olduğunda hepsi bir araya gelir ve şer odaklarını dışarıya atarlar" dedi. - MERSİN

Gültak: 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir
Gültak: 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir
Gültak: 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir

Türkiye, Akdeniz, Darbe, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak: '27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir' - Son Dakika


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