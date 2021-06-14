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Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını anlattı - Son Dakika

Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını anlattı

14.06.2021 16:54
Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını anlattı, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçeye yapılan ve 30 milyon lirayı aşan spor yatırımlarını, yenilenen saha ve tesisleri, ayrıca belediyenin sanat ve kültürel etkinliklerini anlattı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçeye yapılan ve 30 milyon lirayı aşan spor yatırımlarını, yenilenen saha ve tesisleri, ayrıca belediyenin sanat ve kültürel etkinliklerini anlattı.

Başkan Gültak, katıldığı bir televizyon programında, pandemi döneminde ilçede gerçekleştirilen spor, sanat ve kültürel hizmet ve projeleri anlattı. Göreve geldiklerinde, Akdeniz'in spor tesisleri açısından en fakir ilçelerden biri olduğunu söyleyen Gültak, "Fakat hem bakanlıklarımızla hem de Spor Toto Teşkilatı ile yaptığımız proje ve anlaşmalarla Akdeniz'de artık birçok spor tesisimiz mevcut. Akdeniz'e, 2 yılda 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcut tesislerimizi yeniledik. Sporu, sanatı ve kültürü önemsiyoruz. Akdeniz, geçmişte terör ve uyuşturucu ile anılan bir ilçe idi. Bugün ise bir yandan spor, bir yandan kültürel-sanatsal faaliyetlerle Akdeniz'de artık barış, kardeşlik ve sevgi var" dedi.

Akdeniz yeni spor kazanıyor, mevcut tesisler yenileniyor

Sözlerini, "Seçim öncesinde ziyaret ettiğim mahallelerde annelerimiz, çocukları için yüzme havuzları, spor tesisleri ve yeni parklar yapılmasını istediler. Biz de 2019'un yazında portatif havuzlarımızı okul bahçelerimize kurduk ve yaklaşık 5 bin çocuğumuza yüzme öğrettik" diyerek sürdüren Gültak, merkez-kırsal ayırımı yapmadan Akdeniz'in tamamına yeni spor tesisleri kazandırmaya, mevcut tesisleri baştan sona yenileyip modern hale getirdiklerini, kapasitelerini arttırıp sporcular ve vatandaşların hizmetine açmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Yılmaz Güney Gençlik Merkezi yenilendi

Geçmişte atıl bırakılan Yılmaz Güney Parkı ve Gençlik Merkezinde gerçekleşen yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Gültak, "Öncelikle imar çalışmaları ile bu alanı biraz daha büyüttükten sonra burayı tamamen revize ettik. İçinde 3 katlı bir gençlik merkezi, olimpik havuzu, aquaparkı, ayrıca dağcılık federasyonu standartlarına uygun tırmanma duvarı ile güzel bir kompleksi Akdeniz'e kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Sporcu fabrikasıyız"

Akdeniz Belediye Spor Kulübünün, adeta bir sporcu fabrikası gibi çalıştığını dile getiren Gültak, şöyle devam etti; "Tabi Akdeniz'de sadece futbol ile uğraşmıyoruz. Basketbol takımımız var, bisiklet takımımız var, tenis sporcularımız var. Bütün bunlar da sadece geçtiğimiz 2 yıl içinde gerçekleşti. Ayrıca üçüncü ligde mücadele eden ve çok önemsediğimiz engelliler basketbol takımımız var. Önümüzdeki aylarda basketbol takımımızdan önemli başarılar bekliyor, bir üst lige çıkmaları için her türlü desteği sunuyoruz."

Konuşmasını, "Akdeniz'i artık aydınlık ve güzel günler bekliyor" diyerek sürdüren Gültak; "Akdeniz'i her yönüyle değiştirip dönüştüren ve geleceğe hazırlayan hizmet, proje ve yatırımlarımıza destek veren, Akdeniz'e yeni spor tesisleri kazandırılmasında yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını anlattı
Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını anlattı

Türk Lirası, Spor Toto, basketbol, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gültak, Akdeniz'e yapılan spor yatırımlarını anlattı - Son Dakika Spor


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