Gültak: "Akdeniz Mersin'in kalbi, 5 yılda Mersin sağlam bir kalbe kavuşacak"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin şehrin kalbi olduğunu, ancak bu kalbin atar damarlarının tıkanmış durumda olduğunu belirterek, "O yüzden artık stent de kurtarmaz, by-pass etmemiz gerekiyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin şehrin kalbi olduğunu, ancak bu kalbin atar damarlarının tıkanmış durumda olduğunu belirterek, "O yüzden artık stent de kurtarmaz, by-pass etmemiz gerekiyor. İnşallah bu 5 yıl içerisinde bu by-passı gerçekleştireceğiz. Akdeniz değil Mersin sağlam bir kalbe sahip olacak" dedi.



Gültak, Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Gültak, belediyeciliğin gönül işi olduğunu vurgulayarak, "İnsanlık, barış, kardeşlik ve sevgi projesi ile yola çıktık. Akdeniz buna susamıştı. Özellikle 65 mahallemizde de bu kardeşlik ortamını devam ettiriyoruz. Akdeniz, şehrin kalbi. İnsanların yoğun olduğu anlar Akdeniz'de yer alıyor. Gündüz nüfusumuz 650-700 bini buluyor. Akdeniz, şehrin kalbi ama atar damarları tıkanmış. O yüzden artık stent de kurtarmaz, by-pass etmemiz gerekiyor. İnşallah bu 5 yıl içerisinde bu by-passı gerçekleştireceğiz. Akdeniz değil Mersin sağlam bir kalbe sahip olacak" ifadelerini kullandı.



Amaçlarının daha temiz, daha yeşil, daha düzenli, daha yaşanılabilir bir Akdeniz oluşturmak olduğunu kaydeden Gültak, "Özellikle spor tesislerinin olduğu, yeşil alanların olduğu bir Akdeniz oluşturmak istiyoruz. Bunun için ne yapmak gerek? İkinci etap 5000'lik planların çıkması gerekiyor. Bunun için de Ankara'da görüşmelere başladık. Neticesinde imar bekleyen çok vatandaşın işi çözülmüş olacak" diye konuştu.



Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Gültak, "Söz vermiştik, istemeyen kimseyi zorlamayacağız. Ama Ankara'ya gitmişken, TOKİ Başkanı ile de görüştük. Barış, Mahmudiye, Bahçe mahallelerinin kentsel dönüşümü için her şey hazır. Sadece bir ofis açılacak, vatandaşlarla temas halinde olacağız. Turgut Reis Mahallesi'ni de bu projeye dahil ettik. Tüm bu bölgelerde yakın zamanda bir çalışma başlatacağız. Bunun dışında ATAŞ olarak bilinen Çay Mahallesi'nin hemen yanındaki 135 dönümlük alanda konut çalışması başlayacak. Oradaki konutlarımız, o yöre insanlarımızın ihtiyaçlarını görecek şekilde inşa edilecek" şeklinde konuştu.



Kazanlı ve Karaduvar ile ilgili de çalışma yürüttüklerini dile getiren Gültak, kaplumbağaların sıkıntıya sokulmadan, oradaki insanların denize girebileceği bir proje hazırladıklarını kaydetti.



Tırmıl Tepesinde, belediyeye ait 38 dönümlük bir arazinin bulunduğu bilgisini de veren Gültak, şöyle devam etti; "Burada çok kötü bir görüntü var. Burası için de bir proje hazırlıyoruz. Spor Bakanlığımız ile de görüştük. Tırpıl Tepesine inşallah içerisinde yüzme havuzları, tenis kortlar, basketbol sahaları, futbol sahaları ve gençlerin rahatlıkla gelip gezebileceği çok modern bir spor tesisi kazandıracağız. Bu neden önemli? O bölgelerdeki seçim çalışmalarım sırasında, anneler bize, 'Çocuklarımızı yüzme öğretmek için Yenişehir'e göndermek zorundamıyız? diye sordu. Biz o dönemde söz verdik ve o sözümüzü yerine getireceğiz."



Gültak, bir soru üzerine Akdeniz Belediyesi'nin 150 milyon lira civarında borcu bulunduğunu, ancak bu borcun vatandaşa değil, devletin kurumlarına olduğunu söyledi. Bunların hepsinin yapılandırıldığını ve ödemelerinin devam ettiğini kaydeden Gültak, gelirlerin, giderlere de hemen hemen denk olduğunu söyledi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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