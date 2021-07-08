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Gültak: "Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir" - Son Dakika

Gültak: "Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir"

08.07.2021 17:38
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, 'iktidar bizi çalıştırmıyor, engelliyor' şeklindeki eleştirilere tepki göstererek, "Asıl çalıştırılmayan, iş yaptırılmayan biziz.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, 'iktidar bizi çalıştırmıyor, engelliyor' şeklindeki eleştirilere tepki göstererek, "Asıl çalıştırılmayan, iş yaptırılmayan biziz. Kentsel dönüşümde yetki ve Millet Bahçesi için sermaye artırımı taleplerimiz reddediliyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 1'inci birleşiminde söz alan Gültak; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, sık sık 'iktidar bizi engelliyor, çalıştırmıyor' şeklindeki çıkışını eleştirdi. Toplantıda, Seçer'in, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) Belediye Hizmetleri-1 kapsamında yer alan 3 proje için 39 milyon Avro hibe ve kredi desteği aldıklarını açıklaması üzerine söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu desteğin alınmasının arkasında iktidarın desteği olduğuna dikkat çekti. Gültak, "Yaklaşık 1.5 yıl önce Lütfi Elvan Bakanımın konuşmaları sonucunda, dönemin MESKİ müdürü ve biz, İller Bankasının Genel Müdürlüğündeydik, bu konuları tartıştık. FRIT-2 projesinde çok fazla ödenek yok. 39 milyon Avro gibi bir rakam küçük değil. Bunların kabul olması kolay bir şey değil. O gün biz direkt İller Bankası Genel Müdürünün yanına çıktık. Önünde sayfalarca proje ve dosyalar vardı. Mersin'in, Akdeniz'in önemine vurgu yaparak, ısrarcı bir şekilde bu projelerin geçmesi gerektiğini söyledim. Murat Kurum ve Maliye Bakanımız ile görüşerek, projelerin AB kaynaklı paraya ulaşmasının olurunu aldık. Çünkü para az, fakat tüm belediyelere para gitmesi lazım" diye konuştu.

Pozitif ayrımcılık vurgusu

Sözlerini; "Akdeniz Belediyesine pozitif ayrımcılık var, burada ısrar ettim" diyerek sürdüren Başkan Gültak, "Mersin Büyükşehir bürokratları da acil sorunları olduğunu söyledi. Daha iyi olur diye 3 projeye öncelik verdik. Akdeniz'de ne altyapı, ne üst yapı var. Burada güzel güzel anlatıyorsunuz. Bunun bir de detayı var. Film çekiliyor ama arkasında bir sürü oynayan, çizen var. Siz zaman zaman medyada ve burada anlatıyorsunuz. Hani iktidar, hani Cumhur İttifakı sizi engelliyordu? Mersin'e yatırım yaptırmıyordu? Hani nerede böyle mi engelliyor? Arkanızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan var. Bu paralar onaylanıyor ama iktidar sizi engelliyor. Nasıl bir engelse anlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'e gelince sermaye artırımı yok"

İktidar Büyükşehir Belediyesine bu desteği verirken, yerelde de yaklaşık 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı A.Ş'nin sermaye artırımı talebine, mecliste destek verdiklerini hatırlatan Başkan Gültak, ancak kendisinin aynı talebi istediğinde, Akdeniz Belediye Meclisinde engellendiğini dile getirdi. "Geçen gün ben de mecliste Mersin Millet Bahçesine hizmet götürebilmek için belediye şirketimizde sermaye artırımına gitmek istedim. Fakat CHP ve HDP'li meclis üyeleri, komisyonda sermaye artırımına ret oyu verdiler" diyen Gültak, "Millet Bahçesine bakmayalım mı biz? Denizkızı'nın sermayesini arttıracağız ama iş Akdeniz'e gelince sermaye artırımına götürülmeyecek. Rezil olsun millet bahçesi, bunu istiyorsunuz" sözleriyle tepkisini ifade etti.

"Kentsel dönüşümü Çay'da başlattık, sırada Barış Mahallesi var"

Sözlerini, "İnsanların razı edildiği, onaylarının alınıp, mağduriyetlerin önüne geçildiği bir kentsel dönüşüm diyoruz" şeklinde sürdüren Gültak, "Kentsel dönüşümü Çay Mahallesi'nde yaptık, Barış Mahallesi'nde bu ay sonu çivi çakıyoruz. Ama bir bakıyoruz, meclisten yetki almaya çalıştığımızda yetki verilmiyor. Kentsel dönüşüm yapıyoruz, halk istiyor, herkes memnun ama meclis yetki vermiyor. Burayı anlamadım, siz mi mağdursunuz, ben mi, Akdeniz mi mağdur? Burada bir karmaşa var. Akdeniz'de her şeye ret ama canları sağ olsun. Başkanların bir şekilde bunu çözme hakkı var" dedi.

"Mersin'in yararına olan tüm projelerde varız"

Mersin'in imar planlarına da değinen Gültak, şöyle devam etti; "Şehir imar bekliyor. İkinci etap imar planlarını nasıl çözeceğiz? Bunun için hem imar hem de yerinde dönüşüm lazım. İmar planlarının hızla çözülmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesinin geniş hinterlandında birçok bölgede altyapı sıkıntısı var ama bütçesi de var. Mersin'de hibe ve desteklerden pay alıyor. Bu iş mücadele ile oluyor. Israrla söylüyorum; biz Mersin'in yararına olan, sorunlarını çözecek tüm projelere Cumhur İttifakı olarak varız. Mersin'in herkese el uzatan, yardımcı olan da bir abisi var. 'Ben mağdur oluyorum, iktidar beni çalıştırmıyor' deniliyor ama asıl mağdur olan biziz. Her şeye ret kentsel dönüşüme, sermaye artırımına ret. Ama biz bunları yapacağız, işimiz bu. Bizim size bir sürü faydamız oldu. İnandığımız şeylerin altına imza atarız, inanmadığımız zaman da söyleriz. Mersin imar bekliyor. Bu konuda Akdeniz'e pozitif ayrımcılık istiyorum. Çünkü bu ilin alt, üst yapı ile en çok sorun yumağı olan ilçe Akdeniz'dir. Belediyenin borç yükü altında Büyükşehire gelen 40 milyon Avro, büyük para, ama asıl emekçiler burada." - MERSİN

Gültak: Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir
Gültak: Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir
Gültak: Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir

geri dönüşüm, İktidar, Akdeniz, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak: 'Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir' - Son Dakika


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