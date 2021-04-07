Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın çehresi Marina Projesi ile değişecek

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı çevresinde hayata geçirilmesi planlanan Marina Projesiyle, 60 bin metrekarelik kapalı alanda ticaret merkezi oluşturulacak.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Mahallesi'ni ziyaretinde vatandaşların taleplerini dinledi.

Çamlıbel Balıkçı Barınağını da gezen Gültak, balıkçı esnafıyla görüşüp bölgede hayata geçirilmesi planlanan Marina Projeyle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun destekleriyle bölge için bir proje hazırlandığını belirtti.

Gültak, Çamlıbel'in çehresinin modern bir projeyle değişeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ortasında kalan bu marinamız, çok modern, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, birçok mağazaların olduğu önemli bir ticaret merkezine dönüşecek. Tüm iskeleler kalkacak, 450 teknenin yanaşacağı modern bir alan olacak. Su sporlarının yapılabileceği bu alana yatlar gelecek. Tabi amatör balıkçılarımız burada kalacak. Ekmek arası balık satan tekne sahibi kardeşlerimiz de Atatürk Parkı içerisinde yapacağımız iskelelere taşınacak. Böylelikle hem Çamlıbel hem de merkezde olan tüm esnafın olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Şehrimize renk katacak, şehrimize lig atlatacak bir projedir. Santrifüj ve sondajla ilgili çalışmaları bitti. Şu an ÇED raporları süreci devam ediyor. Bu süreçler bittiğinde de yıl sonuna doğru ihalesine çıkılacağını tahmin ediyoruz."