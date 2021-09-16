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Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi

16.09.2021 12:57
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin çarşı esnafını ziyaret ederek başta kent merkezinin yenilenmesi ve parkomat uygulaması olmak üzere çeşitli konular hakkındaki talep ve şikayetlerini dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin çarşı esnafını ziyaret ederek başta kent merkezinin yenilenmesi ve parkomat uygulaması olmak üzere çeşitli konular hakkındaki talep ve şikayetlerini dinledi.

Ziyaretinde, Zafer Çarşısı esnafının, tarihi iş merkezini yenilenmesi yönündeki taleplerini dinleyen Başkan Gültak, bu proje için, tıpkı 'Çamlıbel Yenileme Projesi'nde olduğu gibi Büyükşehir Belediyesinden yetki verilmediğini belirtti, yasal olarak da Akdeniz Belediyesinin bir çalışma yapmasının mümkün olmadığını anlattı.

Bu şehrin tarihi ne olacak?

Yakın bir geçmişte yıkılan ve yeniden yapılmayan Tarihi Küçük Çarşı hakkında da konuşan Gültak, bu çarşıda küçüklüğünden kalan birçok anısı olduğunu belirterek, "Belki 100 yıllık bir çarşı şu anda yok. Peki, bu şehrin tarihi ne olacak? Aynı şekilde Bit Pazarı, Hamam Sokağı, Kasaplar Çarşısı, Balık Pazarı, Yoğurt Pazarı bu şehrin tarihidir. Yenişehir, Toroslar, Mezitli henüz yok iken Akdeniz vardı. Akdeniz bu şehrin en eski ilçesidir. Dolayısıyla Akdeniz'de yaptığınız tüm hamleler, şehrin tarihi ve kültürel dokusu ile alakalıdır. Burada bir binayı ortadan kaldırdığınızda şehrin tarihi ile oynamış oluyorsunuz" dedi.

Parkomat uygulamasının kaldırılması

Parkomat uygulamasının iptali hakkında, özellikle çarşı esnafından kendisine yoğun şikayetler geldiğini dile getiren Gültak, neden iptal edildiğine dair kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize sorulmadı. Bir anda parkomat iptal edildi. Mecliste de gündeme getirdik. Çarşı esnafları 7-8 ay önce ziyaretime geldi, kendilerine de anlattım. 'Gültak siyaset yapıyor demesinler diye ben değil, siz gidip görüşün' dedim. Çarşı esnaflarımız gitti, Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile görüştü ama aradan geçen 7-8 ayda değişen bir şey yok. Baktım olacak gibi değil ben de mecliste gündeme getirdim. Çünkü esnaflarımız ekmeğinin derdine düşmüş. Akdeniz'in kalbi olan çarşı esnaflarımızı görmezden gelemeyiz. Anket yöntemiyle esnafa sorulabilir. Esnaf başımızın tacıdır. Derdimiz siyaset değil. Parkomatın neden kaldırıldığına dair bilimsel bir açıklama varsa açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Hazırlanmış ve çalışılmış projeleriniz yoksa bu işler kolay değil"

Başkan Gültak, göreve gelir gelmez kolları sıvayarak Akdeniz ilçesi genelinde hizmet ve proje ürettiklerinin altını çizerek, "Kentsel dönüşüm projesi ile Çay Mahallesi'nde 415 konut bitirildi, yakında teslim edilecek. Cumartesi günü Barış Mahallesi'nde de yıkım başlıyor. Yılsonuna kadar da temeli atılacak. Yani bu işler 1-2 günde olacak işler değil. Çamlıbel için bütün projeler hazır. Çevre Bakanlığından izin gelir gelmez yeni bir marinanın ihalesi yapılacak. Çamlıbel'i tanıyamayacaksınız. Biz 2 buçuk yıldır bu projeleri ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Kolay değil. Çalışılmış ve hazırlanmış projeleriniz yoksa bunlar öyle kolay işler değil" şeklinde konuştu.

"Mersin Çarşısı kaderine terk edilemez"

Hayata geçirilecek bir projeyi önce projenin muhatabı insanlar kadar şehrin de kabul etmesi gerektiğinin altını çizen Gültak, Mersin Çarşısının kaderine terk edilemeyeceğini ve bölgeyi canlandırmak için esnafı korumak şartı ile her projeye destek vereceklerini vurguladı. Başkan Gültak şöyle konuştu; "Sadece yıkmakla olmaz bu işler. Yıkacaksın ama peki ama arkasından ne yapacaksın? Mesela ben Çamlıbel Marinaya gittiğimde amatör balıkçılar ve ekmek arası balık satan esnaflar etrafımı sarıyor, 'biz ne olacağız?' diye soruyorlar. 450 kapasiteli marina yapılıyor, 300 amatör balıkçı yerinde kalıyor, 150 lüks yat gelebilir. Ekmek arası balık satan esnaflarımızı Atatürk Parkına, profesyonel balıkçıları da genişletme çalışmaları devam eden Karaduvar Limanına taşıyacağız. Akdeniz'i hem değiştiriyoruz hem de çözümler üretip güzelleştiriyoruz" diye konuştu.

"Esnafın sorunlarını dile getirdiğimde siyasi refleksler oluşuyor"

Konuşmasında, seçimlerin üzerinden 2 buçuk yıl geçtiğini ve Mersin'in kaybedecek daha fazla zamanı olmadığını vurgulayan Başkan Gültak, "Projeleri hızlandırmamız gerekiyor. Özellikle parkomat meselesinde hızlı şekilde karar almamız lazım. Esnafımız, evine ekmek götürebiliyor mu ona bakmamız gerek. Biz de çarşı merkezinin otopark sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Konuyla ilgili esnaf temsilcilerine sesleniyorum. Lütfen bu meseleye el atın. Ben çekiliyorum, çünkü konuştuğum zaman siyasi refleksler gelişiyor. Bu da esnafa zarar veriyor. Esnafı toplayın, görüşün ve en kısa sürede büyükşehir belediyesi yönetimi ile toplantı yapıp meseleyi çözün. Esnafımız zaten pandemi yorgunudur. Vatandaş gelir, arabasını 5-10 dakika park edip alışverişin yapar ve gider. Tabi bu projenin geçici, pansuman tedavi olduğunu ben de kabul ediyorum. ya Atatürk Parkının altını otopark yapacağız ya da bu sorunla uğraşmaya devam edeceğiz. Çünkü bölgede yıkılıp otopark yapılabilecek bir bina veya alan yok" dedi. - MERSİN

Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi
Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi

AK Parti, Akdeniz, Mersin, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak, çarşı esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika


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