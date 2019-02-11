Gültak: "Değiştirin, Değiştirelim"

Cumhur İttifakının AK Parti'li Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Muhammet Gültak, Akdeniz ilçesinin şu anki durumunu hak etmediğini belirterek, "Bu seçim huzur seçimi, bu seçim hizmet seçimi, bu seçim değişim seçimi olacak.

Cumhur İttifakının AK Parti'li Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Muhammet Gültak, Akdeniz ilçesinin şu anki durumunu hak etmediğini belirterek, "Bu seçim huzur seçimi, bu seçim hizmet seçimi, bu seçim değişim seçimi olacak. Değiştirin, değiştirelim" dedi.



Gültak, düzenlediği basın toplantısında, belediye başkan adayı olduğu Akdeniz ilçesini, Mersin'in yüreği, kalbi olarak nitelendirdi. "Akdeniz durduğu zaman Mersin'de duruyor" diyen Gültak, "Akdeniz, Mersin'in en eski ilçesi. Buna rağmen en az hizmet alan, en fazla sıkıntısı olan ve daha önceleri en az huzurlu olan ilçesiydi. Bundan dolayı Akdeniz'de yapılacak çok iş var. Akdeniz bir yandan tarım, bir yandan turizm, bir yandan sanayi, bir yandan da insan popülasyonunun gündüz en yoğun olduğu ilçe. Ama şu anki haline layık olarak görmüyorum" diye konuştu.



3 sene öncesine kadar Akdeniz'in, huzuru olmayan, sıkıntıları olan, orada yaşayan insanların rahat edemediği, tedirgin oldukları bir ilçe olduğunu savunan Gültak, "3 yıldır Akdeniz'e huzur gelmiş, yeniden güneş doğmuş, sokaklar sakin, insanlar mutlu, rahat rahat yataklarında uyuyor. Artık sokak eylemlerini, kepenk kapatma olaylarını düşünmüyorlar. Akdeniz'in huzursuz olması demek, Mersin'in huzursuz olması demektir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.



Yapacağı projelerle Akdeniz'de bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını vurgulayan Gültak, ilçede 10 güne kadar yeni bir projenin hayata geçeceğini ifade ederek, "3 milyon liralık bir proje bu. Her gün bin kişiye sıcak yemek gidecek. Kimse aşevlerinin önünde rencide olmayacak. Servislerle evlerine yemek gidecek. 14 taziye evi var ilçede. Taziye evlerine belediye çayını, şekeri, suyunu yolluyor. Biz de göreve geldiğimizde kalbi yanmış, acılı insanların en azından cebinin yanmasını önleyeceğiz. Çünkü AK Parti'li belediyelerde bu zaten var. Belediye millet için vardır. Belediye aynı zamanda sosyal hizmetler üretmek zorunda. Biz taziye evlerinde çay, şeker ve suyun yanında yemek te vereceğiz" şeklinde konuştu.



Göreve geldiklerinde yapacakları projelerin bazılarından da söz eden Gültak, şöyle devam etti; "Çamlıbel eskiden Akdeniz'in kalbiydi. Çamlıbel'de şu anki balıkçı barınağını Karaduvar'a taşıyacağız, burada yeni bir alan açacağız. Bu alanı yeniden bir marina haline getireceğiz. İnsanlarımız neden Akdeniz'deki bir marinaya gelmesin? Burayı



canlandırmanın yolu bu. Şehrin merkezi çok dağınık. Balık pazarının durumu ortada. Balık pazarını komple yeniden restore edeceğiz. Arkasında Kasaplar Çarşısı var. Çok kötü bir görüntü var orada. Oradaki arkadaşlarımızı mağdur etmeden uygun yere taşıyacağız, o sakağı kültür ve sanat sokağı yapacağız. Merkezimizde 53 tane tescillenmiş eski Mersin evi var. Bu evleri de kültür sanat evleri yapıp, kadınlarımıza ve gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Karaduvar için de bir balıkçı köyü projemiz var. Çok nezih bir bölge haline getireceğiz. Şevket Sümer Mahallesi'nin göbeğindeki pazar sokağı komple restore edilecek ve modern bir pazar sokağı yapılacak. Bunun çalışmaları şu an başladığı ve bütçesi gelmiş durumda. Bu seçim huzur seçimi, bu seçim hizmet seçimi, bu seçim değişim seçimi olacak. Değiştirin, değiştirelim. Bu kararı millet verecek." - MERSİN

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