Gültak: "Eşitsizliği ortadan kaldırıncaya dek hizmet atağımız devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gültak: 'Eşitsizliği ortadan kaldırıncaya dek hizmet atağımız devam edecek' - Son Dakika

Gültak: "Eşitsizliği ortadan kaldırıncaya dek hizmet atağımız devam edecek"

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin dört bir yanında hizmet verdiklerini, mahallelerin altyapı ve üst yapılarının yenilediklerini belirterek, "Akdeniz'in geçmişte uğradığı haksızlık ve eşitsizliği tamamen ortadan kaldırıncaya dek asfalt,...

Gültak:

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin dört bir yanında hizmet verdiklerini, mahallelerin altyapı ve üst yapılarının yenilediklerini belirterek, "Akdeniz'in geçmişte uğradığı haksızlık ve eşitsizliği tamamen ortadan kaldırıncaya dek asfalt, kaldırım, kilit taşı, yeni yol açma alanında hizmet atağımız devam edecek" dedi.


Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında aralıksız çalışıyor; bir yandan metruk binalar yıkılırken, asfalt, kaldırım, kilit taşı, yol düzenleme çalışmaları da yerine getiriliyor.


Bahçe Mahallesi'nde metruk bina yıkıldı


Fen İşleri ekipleri, son olarak Bahçe Mahallesinde bulunan ve yasal süreci tamamlanan metruk binanın yıkımını iş makineleri yardımıyla tamamladı. Yıkımı izleyen mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür ederken, ortaya çıkan tonlarca moloz ve atıklar da yine iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.


Ekipler ayrıca; Kazanlı Hürriyet Mahallesinde yol düzenleme; Mesudiye, Mahmudiye, Gündoğdu, Hamidiye ve Yeni mahallelerinde MESKİ ve TEDAŞ gibi kurumların altyapı çalışmaları sonucu bozulan yerlerde de kilit taşı tamiratı yaptı. Yakaköy, Çilek ve Çay mahallelerinde de yine altyapı çalışmaları sırasında zarar gören sokaklarda asfalt yama yapan ekipler; Kazanlı Sağlık Ocağı avlusundaki havuz yerini betonla kapladı; Dikilitaş futbol sahasının kapı ve pencere korkuluklarının montajını yaptı.


"Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz"


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ilçenin dört bir yanında hizmet verdiklerinin altını çizerek, altyapı alanında eksikliği olan mahallelerde yaşanan sıkıntıların giderildiğini söyledi. Başkan Gültak, "Akdeniz'in geçmişte uğradığı haksızlık ve eşitsizliği tamamen ortadan kaldırıncaya dek asfalt, kaldırım, kilit taşı, yeni yol açma alanında hizmet atağımız devam edecek. Mahallelerimizin üst yapısını yenileyerek ilçemizin çehresini değiştiriyor; insanlarımızın da günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu anlamda büyük emek veren sahadaki ekiplerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Kazanlı, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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