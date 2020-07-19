Gültak, İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluk coşkusuna ortak oldu - Son Dakika

Gültak, İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluk coşkusuna ortak oldu

İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluk kutlamasına katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin İdman Yurdu ruhunu hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirterek, "Mersin'in de Mersin sporunun da bir neferi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz sürecek" dedi.

İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluk kutlamasına katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin İdman Yurdu ruhunu hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirterek, "Mersin'in de Mersin sporunun da bir neferi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz sürecek" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör ligler için aldığı karar ile 2019/2020 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup şampiyonu olarak 3. Lig'e yükselen İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluk coşkusuna ortak olan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin ve Mersin sporunun neferi olduğunu söyledi. Kendisinin küçük yaşlarda sıkı bir Mersin İdmanyurdu taraftarı olduğunu belirten Gültak, "Mersin İdmanyurdu bizim onurumuzdur, kanımızdır. Valimizin de desteği ile eski bir Mersin evini restore ederek 'İz Bırakanlar' müzesi haline getiriyoruz. ve bu evde bir odayı Mersin İdmanyurdu için hazırlıyoruz, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Hiçbir zaman Mersin İdmanyurdu ruhu unutulmayacak. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.


"Desteğimiz bundan sonra da devam edecek"


İçel İdman Yurdu'nun 3. Lig'de başarılı olacağına inandığını da dile getiren Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak gerek lojistik gerekse de imkanlarımız ölçüsünde maddi olarak takımımıza destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sizlere sözünü veriyorum. Çünkü ben Mersin İdmanyurdu maçlarında su satıp, sakız satıp harçlığını çıkaran bir arkadaşınızım. Mersin İdmanyurdu aşkımız bizim o yıllardan gelmekte. 3. Lig'de İçel İdman Yurdu yönetiminin de futbolcularının da başarılı olacağına inanıyorum. Kendilerine 3. Lig'de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


Taraftarlarla tezahürat yaptı


Şampiyonluk anısına İçel İdman Yurdu Başkanı Metin Saltık, Başkan Gültak'a vermiş olduğu desteklerden dolayı İçel İdman Yurdu forması armağan etti. Başkan Gültak'ın her zaman yanlarında olduğuna dikkat çeken Saltık, "Kendisine kulübüm ve camiam olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız başkanım" diye konuştu. Başkan Gültak da konuşmasını taraftarlarla birlikte tezahürat yaparak sonlandırdı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gültak, İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluk coşkusuna ortak oldu - Son Dakika Spor
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