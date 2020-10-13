Gültak, Karaduvar'daki sahil düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Gültak, Karaduvar'daki sahil düzenleme çalışmalarını inceledi

13.10.2020 12:24
Gültak, Karaduvar'daki sahil düzenleme çalışmalarını inceledi, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'ndeki sahil şeridi ile çevresinde başlayan ikinci etap yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Göreve gelir gelmez sunduğumuz hizmet ve çalışmalarımız sayesinde, geçmişte kendi haline bırakılan Karaduvar, makus talihini yeniyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'ndeki sahil şeridi ile çevresinde başlayan ikinci etap yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Göreve gelir gelmez sunduğumuz hizmet ve çalışmalarımız sayesinde, geçmişte kendi haline bırakılan Karaduvar, makus talihini yeniyor. Karaduvar değişiyor, insanlarımız için artık bir cazibe merkezine dönüşüyor" dedi.

Karaduvar Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan ve birim müdürlerinin de katıldığı incelemede Başkan Gültak, "Karaduvar, bugüne kadar gerçekten kendi haline bırakılmış. Halbuki burası, sahili ve balığıyla bir Çeşme, Alaçatı, Bodrum gibi ünlü olması gerekirken maalesef kendi haline bırakılmış. Ama biz göreve gelir gelmez sahilin batı tarafında düzenleme çalışması yaparak yaklaşık 700 metre uzunluğunda işlemeli bir ihata duvarı ördük. Bu duvarların üzerine de oturaklar, oturakların üzerine gölgelikler yerleştirdik. Kayaların üzerini de toprakla doldurup yeşillendirdik. Ayrıca denize giren insanlarımızın yıkanabilmesi için sahile duşlar koyduk" diye konuştu.

Mersinlilerin Karaduvar'a ilgisi arttı

Başkan Gültak, Karaduvar sahili ve çevresinde, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları sayesinde, bölgeye gelen insan sayısında artış olduğunu da kaydederek, "Deniz güzel, sahil güzel. Bu sahilimizin kumunu da daha önce lazerli araçla iki kez temizledik. Çöp ve atıklardan da arındırdığımız deniz kenarında tertemiz ve güvenli bir sahil ortaya çıktı. Bu durum insanlarımızın buraya ilgisini arttırdı. Karaduvar Mahallesi'ne ve bu sahilimize hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Taşmalara karşı sahile kayalar yerleştirildi

Lodosla birlikte denizden gelen büyük dalgaların, hem sahile yapılan parka hem de vatandaşların evleri ve araçlarına zarar vermemesi için büyük kayaların taşınıp sahile yerleştirildiğini belirten Gültak, "Bu sayede taşmaların önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmamızı bir kilometre öteye götüreceğiz. Bu sayede 1 kilometre uzunluğunda yeşil bir bant oluşturmuş olacağız. Eğer taşma olmazsa bu yeşil bandın üzerine bisiklet ve yürüyüş yolu da yapacağız. Milli Emlaka ait olan bölgenin tahsisi bittiğinde de orayı ışıklandırıp vatandaşlarımıza güzel bir park kazandırmış olacağız. Tüm çalışmalarımız sayesinde Karaduvar'ın iki kilometrelik sahilini yeşil bir banda ve denize girilebilir bir plaja dönüştürüyoruz. Bu bölgemizi, insanlarımızın denize girebilecekleri, pikniklerini yapabilecekleri, temiz bir nefes alabilecekleri bir yer haline getirmiş olduk" şeklinde konuştu.

Yeni projeler yolda

Açıklamasında, Akdeniz Belediyesi'nin düzenlediği Karaduvar Balık Festivali'nin tüm Türkiye'ye de ses getirdiğini hatırlatan Gültak, Karaduvar'ı değiştirip dönüştürecek yeni ve farklı projeler hazırladıklarını ve hayata katmak istediklerini de belirtti. Karaduvar'da mutlaka bir balık hali kurulması gerektiğini kaydeden Gültak, bu ve benzeri konularda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de iletişim içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Sunulan hizmetler nedeniyle teşekkür eden Karaduvar Muhtarı Süleyman Serin ise "Sahilimizde ilk kez bu kadar ciddi bir değişim yaşandı. Balık Festivali ile birlikte sahilimize olan talep de arttı. Mahallemizde değişimlerin devam edeceğine inanıyorum. Başkanımız Gültak ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Gültak, Karaduvar'daki sahil düzenleme çalışmalarını inceledi
Gültak, Karaduvar'daki sahil düzenleme çalışmalarını inceledi
Gültak, Karaduvar'daki sahil düzenleme çalışmalarını inceledi

Mustafa Arslan, Akdeniz, Çeşme, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gültak, Karaduvar'daki sahil düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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