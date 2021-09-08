Üye Girişi
Gültak: "Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir" - Son Dakika

Gültak: "Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir"

08.09.2021 12:09
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yapılar düzelmedikten, yeni park alanları yeşil alanlar çıkmadıktan sonra Mersin'in düzelmeyeceğini belirterek, " Sanayi, şehrin içinde kalmış.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yapılar düzelmedikten, yeni park alanları yeşil alanlar çıkmadıktan sonra Mersin'in düzelmeyeceğini belirterek, " Sanayi, şehrin içinde kalmış. Bu sanayiyi, esnafı nereye taşıyacağız? Bunlar yeniden planlanmalıdır. O yüzden bu kentin en büyük sorunu imar" dedi.

Gültak, beraberinde MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Siteler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

"Çay Mahallesi'nde değişimin meşalesini yakıyoruz"

Yapamadıkları, göremedikleri bir şey olup olmadığını tespit etmek ve vatandaşlarla sohpet etmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Gültak, "O yüzden buradayız. Yaklaşık 2,5 yıl geçti. Akdeniz'in ve Mersin'in en büyük sorunları imar, ulaşım ve çarpık veya kaçak yapı stokunun çok fazla olmasıdır. Burada biz Akdeniz Belediyesi olarak üzerimize düşen görevlerden biri olan yapılaşma ve imar konusunda çok yoğun çalışıyoruz. Çay Mahallesi'nde şu anda TOKİ'nin yaptığı konutlar bitmek üzere. Kısa süre sonra teslim aşamasına geleceğiz. Çay Mahallesi'nde değişimin meşalesini yakmış olacağız" diye konuştu.

"Barış Mahallesi'nde birkaç hafta sonra yıkım başlayacak"

İkinci adımı da Barış Mahallesi'nde attıklarını kaydeden Gültak, "Tahmin ediyorum birkaç hafta sonra orada da yıkım başlayacak. Basın aracılığıyla da bunu sizlere anlatacağız. 3.75 hektar alanda 415 konut inşa edilecek. 45 adet konut altı dükkanın bulunacağı bu bölgede 5 adet de ticari ünite var. Ayrıca alan içinde kreş, cami ve kültür merkezi de bulunacak. Burası neredeyse 100 yıllık bir mahalledir ve bir tane çivi çakılmamış. Bu sorunları halletmemizin yolu, vatandaşımızın da kabullendiği, ikna olduğu ve rızasının sağlandığı yerinde kentsel dönüşüm projeleri ile şehrimizi çok daha yaşanılır, çok daha lüks ve çok daha güzel bir hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu kenti daha yaşanılır kılmamız gerekiyor"

Başkan Gültak, 25 yıldır mahalleleri takip ettiğini söyleyerek, "Siteler, Çay, Çilek, Karaduvar mahallelerinde hiçbir değişim yok. Bu değişimin olması için bazı radikal kararların alınması gerekiyor. Bu kararları almamışlar. Pisliği halının altına süpürmüşler. Sorunlar aynı duruyor. Baktığınızda Akdeniz'in en büyük sorunlarından biri nedir? Alt yapı sıkıntısıdır. Yani işletme suları, kanalizasyon suları ile ilgili ciddi problemler var. Hala yerli yerine oturmamış. Siteler Mahallesi'ne bakarsak, büyük ihtimalle alt yapısı 1960'lı, 70'li yıllardan kalmadır. Çözülmüyor, bugüne kadar da çözüm üretilmemiş. İşte buraların da değişmesi için, mahalle sakinlerimizin de rızası sağlanarak, devletimizin imkanlarını da zorlayarak bu mahalleleri yavaş yavaş değiştirip, daha yaşanılır kılmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanları olarak hep birlikte çözüm üretmeliyiz"

Dönüşüme ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil tüm belediye başkanlarının radikal çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yapan Gültak, şöyle devam etti; "Asfalt yapmak, kaldırımları yapmak elbette güzel. Peki altı ne olacak? Yapılar düzelmedikten, yeni park alanları yeşil alanlar çıkmadıktan sonra Mersin'in düzelmesi mümkün gözükmüyor. Artık sanayi, şehrin içinde kalmış. Bu sanayiyi, bu esnafı nereye taşıyacağız? Bu mahallelinin, bu kadınların ve çocukların nasıl rahat yaşamalarını sağlayacağız? Sanayi ile iç içe yaşıyorlar. Bunları yeniden planlamamız gerekiyor. İşte o yüzden şehrin en önemli sorunu imar diyorum."

"Artık Akdeniz'de kimse ayrıştırılmıyor"

Akdeniz'de barışı, sevgiyi ve kardeşliği yeniden tesis ettiklerinin altını çizen Başkan Gültak, sözlerini şöyle noktaladı; "Artık Akdeniz'de kimse ayrıştırılmıyor. Kavga, gürültü yok. Herkes beraber hareket edip çalışıyor, ticaret yapabiliyor, insanlar sokaklarda rahatlıkla yürüyebiliyor. Neden? Çünkü barış sağlandı. Bundan önce mutluluk yoktu. Sağlığı yerinde olan da durumu iyi olan da genç olan da yaşlı olan da mutsuzdu. Neden? İnsanlar sokağa rahat çıkamıyorlardı. Çok şükür bugün bunların hepsi bitti. Belediyemizin hizmetleri ve hükümetimizin destekleri ile beraber Cumhur İttifakı olarak biz bunları sağladık ve aynı kararlılıkla devam ettireceğiz." - MERSİN

Gültak: Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir
Gültak: Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir
Gültak: Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir

Akdeniz, Mersin, imar, Çay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak: 'Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir' - Son Dakika


Son Dakika

Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi 12:28 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek 12:13 FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak 11:36 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı 11:10 Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü 10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı 10:24 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:59 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti
12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
12:47 İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık
12:30 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti
12:27 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
12:20 Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu
12:13 FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek
11:58 1987'den beri en kötü sonuç! Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesine 6 gol yedi
11:41 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti         
12:30
Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu         
12:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı         
11:33
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar         
10:46
Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı         
10:35
Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz         
10:19
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor         
10:15
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın         
00:36
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 13:24:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gültak: "Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement