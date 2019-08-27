Gültak: "Kimsesiz ve yaşlı insanlarımızın her zaman yayındayız"

Akdeniz Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği 'Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti' ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. Başkan Gültak, "Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın her zaman ve her koşulda yanındayız, onların emrindeyiz" dedi.



Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yalnız yaşayan, hasta veya engelli olan vatandaşların kişisel bakımları ve evlerinin temizliği için çalışmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi'nin sunduğu 'Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti' kapsamında farklı mahallerde ulaşılan aile sayısı 377'yi buldu.



Ekipler, ihtiyaç sahibi yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların evlerinin temizliğinin yanı sıra, berberlik ve kuaförlük hizmetini de sunuyor. Ekipler, belli periyotlarla gittikleri evlerde, başta ev içi temizliği olmak üzere, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı temizlik yapıyor. Hizmet sayesinde yaşlı, engelli, kimsesiz vatandaşların hayatı kolaylaştırılıyor, yaşadıkları ortam daha sağlıklı bir hal alıyor. Evlerin fiziki koşullarını da inceleyen ekipler, tadilatı gereken evleri, fen işleri ekiplerine bildiriyor. Evde yemek yapamayan yaşlı veya engelli vatandaşların bilgileri de ilgili mahalle muhtarına bildirilerek, aşevine yönlendirilmesi sağlanıyor.



"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal belediyecilik ilkesi gereği, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların her zaman yanında olacaklarını vurguladı. "Akdeniz'de gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini ortaya koyarak, halkımızın sevgisini kazanıyoruz" diyen Gültak, "Büyüklerimizi, yaşlılarımızı sevmek ve onları korumak, hürmet göstermek en büyük erdemlerden biridir. Merkezine insanı alan sosyal projelere özel bir önem veriyoruz. Hizmet verdiğimiz insanlarımızdan alacağımız hayır ve iyilik duası, bizim için en büyük mükafattır. Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın daima yanında olacağız. Belediyemizin imkanlarını zorlayarak hizmetin kapsamını genişletecek, böylelikle daha fazla insanımızın gönlüne dokunmuş olacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN